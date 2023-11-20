Песков: почти половина желающих покинуть Газу россиян уже эвакуирована в Россию
- РИА Новости
Он подчеркнул, что работа по вывозу россиян из зоны конфликта напряжённая, в Кремле пристально следят за ситуацией.
«Мы рады, что чуть меньше половины желающих уже смогли попасть в Россию, этот процесс будет продолжаться, наши спасатели намерены дальше работать», — сказал Песков на брифинге с журналистами.
Ранее сообщалось, что очередная группа российских граждан, эвакуированных накануне из сектора Газа, в составе 117 человек доставлена самолётом МЧС в Россию.
Также стало известно, что в ближайшее время Калужская область примет около 130 россиян, эвакуированных с территории Палестины.