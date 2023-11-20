Врач больницы «Аль-Шифа»: Израиль допрашивал персонал о ХАМАС и туннелях
- AP
- © Leo Correa
Об этом медик рассказал в беседе с телеканалом CNN.
«Общий вопрос: знаете ли вы что-либо о группировках ХАМАС? Знаете ли вы что-либо о туннелях в больнице?» — поделился Эль-Мохаллалати.
Он отметил, что ЦАХАЛ ограничивал перемещение сотрудников по медучреждению при допросах.
Медик добавил, что к настоящему моменту в больнице остаются 259 пациентов, семь врачей и пять медсестёр.
Ранее организация «Врачи без границ» заявила, что группу их сотрудников, пытавшихся эвакуироваться на юг сектора Газа, атаковали в окрестностях больницы «Аль-Шифа».