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Врач больницы «Аль-Шифа»: Израиль допрашивал персонал о ХАМАС и туннелях

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Заведующий ожоговым отделением больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа Ахмед Эль-Мохаллалати заявил, что военнослужащие Армии обороны Израиля в ходе допроса сотрудников медучреждения задавали им вопросы о палестинском движении ХАМАС и туннелях, которые могут быть в больнице.
Врач больницы «Аль-Шифа»: Израиль допрашивал персонал о ХАМАС и туннелях
  • AP
  • © Leo Correa

Об этом медик рассказал в беседе с телеканалом CNN.

«Общий вопрос: знаете ли вы что-либо о группировках ХАМАС? Знаете ли вы что-либо о туннелях в больнице?» — поделился Эль-Мохаллалати.

Он отметил, что ЦАХАЛ ограничивал перемещение сотрудников по медучреждению при допросах.

Медик добавил, что к настоящему моменту в больнице остаются 259 пациентов, семь врачей и пять медсестёр.

Ранее организация «Врачи без границ» заявила, что группу их сотрудников, пытавшихся эвакуироваться на юг сектора Газа, атаковали в окрестностях больницы «Аль-Шифа».

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