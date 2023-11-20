Врач больницы «Аль-Шифа»: Израиль допрашивал персонал о ХАМАС и туннелях

Заведующий ожоговым отделением больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа Ахмед Эль-Мохаллалати заявил, что военнослужащие Армии обороны Израиля в ходе допроса сотрудников медучреждения задавали им вопросы о палестинском движении ХАМАС и туннелях, которые могут быть в больнице.

Об этом медик рассказал в беседе с телеканалом CNN.

«Общий вопрос: знаете ли вы что-либо о группировках ХАМАС? Знаете ли вы что-либо о туннелях в больнице?» — поделился Эль-Мохаллалати.

Он отметил, что ЦАХАЛ ограничивал перемещение сотрудников по медучреждению при допросах.

Медик добавил, что к настоящему моменту в больнице остаются 259 пациентов, семь врачей и пять медсестёр.

Ранее организация «Врачи без границ» заявила, что группу их сотрудников, пытавшихся эвакуироваться на юг сектора Газа, атаковали в окрестностях больницы «Аль-Шифа».