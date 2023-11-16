«Речь идёт о подмене понятий»: в МИД отреагировали на слова Байдена о создании палестинского государства

США с 2021 года не занимались серьёзно Ближним Востоком и его центральной проблемой — палестино-израильским конфликтом, напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Поэтому, по её мнению, слова главы Белого дома Джо Байдена о создании палестинского государства — «подмена понятий», поскольку американская администрация не предлагает вариантов достижения этого результата. К тому же Вашингтон ранее устранился от серьёзного обсуждения проблематики палестино-израильского конфликта и заблокировал деятельность ближневосточного квартета международных посредников.

Слова президента США Джо Байдена о том, что для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке необходимо создание израильского и палестинского государств, являются «подменой понятий», поскольку американская администрация ни в публичных, ни в частных дискуссиях практически не обсуждает, как именно этого достичь. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«В очередной раз речь идёт о подмене понятий. Подобные утверждения звучат по меньшей мере странно с учётом того, что Соединённые Штаты сами устранились от серьёзного обсуждения проблематики палестино-израильского урегулирования на основе формулы двух государств, заблокировав деятельность такого уникального и одобренного резолюциями Совета Безопасности ООН формата, как «Ближневосточный квартет» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН», —подчеркнула она.

Захарова также напомнила, что Белый дом после прихода к власти в США в 2021 году Джо Байдена не занимался серьёзно Ближним Востоком и его центральной проблемой — палестино-израильским конфликтом.

«Вашингтон предпочёл пойти по пути продвижения «авраамического процесса» нормализации арабо-израильских отношений при полном игнорировании палестинского вопроса. Мы уже тогда предупреждали, что такого рода однобокая философия грозит обернуться весьма серьёзными последствиями для региона, свидетелями чего мы сегодня являемся», — пояснила официальный представитель МИД РФ.

По её словам, октябрьское обострение доказало ущербность американских попыток «монополизировать» посреднические функции в сфере ближневосточного урегулирования и невозможность преодолеть застарелый палестино-израильский конфликт в одиночку.

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«Усилия российской дипломатии наряду с решением неотложных задач, связанных с необходимостью прекращения войны в Газе и вокруг неё, обеспечением гуманитарного содействия, вызволением заложников и эвакуацией российских граждан, нацелены на запуск полноценного палестино-израильского урегулирования в соответствии с международно признанной правовой базой, предполагающей создание целостного, территориально непрерывного палестинского государства в границах 1967 года, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Наш принципиальный и последовательный подход разделяется подавляющим большинством государств мира, поскольку без справедливого и комплексного решения палестино-израильского конфликта достижение прочного мира на Ближнем Востоке невозможно», — заключила Захарова.

Эвакуация россиян из сектора Газа

15 ноября границу с сектором Газа пересекли 107 граждан РФ и членов их семей, сообщили в пресс-службе МЧС России. По их данным, накануне КПП «Рафах» работал сверх установленного срока, что позволило оперативной группе ведомства провести на египетскую сторону дополнительную группу.

Отметим, что из зоны конфликта эвакуированы уже более 300 россиян, из них в РФ уже доставлены 168 человек.

Кроме того, в МЧС России сообщили, что спецборт доставил в Египет 21 т гуманитарной помощи — её уже передали представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят груз жителям сектора Газа.

Ил-76 МЧС России доставил ещё 21 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа

Боевые действия

Армия обороны Израиля сообщила, что военнослужащие 188-й бронетанковой бригады и 13-й флотилии взяли под оперативный контроль гавань сектора Газа, которую контролировали бойцы ХАМАС. Как отмечают в ЦАХАЛ, гавань использовалась движением в террористических целях.

«В операции также участвовали инженерные войска и ВВС, было разрушено десять шахт террористических тоннелей и четыре сооружения, использовавшихся в террористических целях, а также убиты десять террористов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот район использовался палестинским движением для тренировок бойцов и проведения атак.

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В свою очередь, представитель информбюро ХАМАС в Ливане Валид аль-Килани сообщил, что военное крыло палестинского движения бригады «Аль-Кассама» за прошедшие 40 дней уничтожило в секторе Газа свыше 200 единиц военной техники Израиля.

«Сегодня речь идёт о более чем 200 единицах военной техники, танках и бульдозерах, которые были уничтожены. Израильская армия также признала гибель своих 48 солдат, но реальное число погибших гораздо выше. Запуски ракет по израильским поселениям всё ещё продолжаются», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Израиль так и не смог достичь какой-либо цели военной операции: «Они скорее совершили массовые убийства мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, и уничтожили гражданскую инфраструктуру».