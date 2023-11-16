В ЦАХАЛ объявили четырёхчасовую приостановку боевых действий на севере Газы

Армия Израиля вновь объявила четырёхчасовую приостановку боевых действий в некоторых районах на севере Газы.

Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

«Мы осуществим временную тактическую приостановку военной деятельности в течение дня, в частности с 10:00 (11:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) в гуманитарных целях в районах Аш-Шуджайя и Аль-Туркаман», — написал он в соцсетях.

Также в ЦАХАЛ призвали жителей севера Газы эвакуироваться.

Ранее израильские военные нанесли удар по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа.