В Израиле заявили об ударе по резиденции главы политбюро ХАМАС в Газе
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«Резиденция Исмаила Хании, которую использовали в качестве инфраструктуры террористов, была поражена», — говорится в заявлении.
Отмечается, что объект часто был местом встречи высокопоставленных лидеров ХАМАС.
Ранее телеканал NBC сообщал, что США считают неприемлемым сокращение территории сектора Газа и всё чаще расходятся во мнениях с Израилем по поводу операции против палестинского движения ХАМАС и политического будущего анклава.