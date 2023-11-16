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В Израиле заявили об ударе по резиденции главы политбюро ХАМАС в Газе

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Израильские военные нанесли удар по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.
В Израиле заявили об ударе по резиденции главы политбюро ХАМАС в Газе
  • © AP Photo/Leo Correa

«Резиденция Исмаила Хании, которую использовали в качестве инфраструктуры террористов, была поражена», — говорится в заявлении.

Отмечается, что объект часто был местом встречи высокопоставленных лидеров ХАМАС.

Ранее телеканал NBC сообщал, что США считают неприемлемым сокращение территории сектора Газа и всё чаще расходятся во мнениях с Израилем по поводу операции против палестинского движения ХАМАС и политического будущего анклава.

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