В Израиле заявили об ударе по резиденции главы политбюро ХАМАС в Газе

Израильские военные нанесли удар по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.

«Резиденция Исмаила Хании, которую использовали в качестве инфраструктуры террористов, была поражена», — говорится в заявлении.

Отмечается, что объект часто был местом встречи высокопоставленных лидеров ХАМАС.

Ранее телеканал NBC сообщал, что США считают неприемлемым сокращение территории сектора Газа и всё чаще расходятся во мнениях с Израилем по поводу операции против палестинского движения ХАМАС и политического будущего анклава.