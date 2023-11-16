Самолёт МЧС России доставил новую партию гуманитарной помощи для жителей Газы
- © mchs.gov.ru
Как сообщили в Telegram-канале ведомства, гуманитарный груз будет передан Красному Полумесяцу Египта, который распределит его между жителями сектора Газа.
В сообщении также отмечается, что доставка гуманитарной помощи осуществлялась по поручению главы МЧС России Александра Куренкова и во взаимодействии с Международной организацией гражданской обороны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва направила более 140 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.