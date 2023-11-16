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Самолёт МЧС России доставил новую партию гуманитарной помощи для жителей Газы

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Новую партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа 16 ноября доставил спецборт Ил-76 МЧС России. В точке назначения выгрузили около 21 т продовольствия и предметов первой необходимости.
Самолёт МЧС России доставил новую партию гуманитарной помощи для жителей Газы
  • © mchs.gov.ru

Как сообщили в Telegram-канале ведомства, гуманитарный груз будет передан Красному Полумесяцу Египта, который распределит его между жителями сектора Газа.

В сообщении также отмечается, что доставка гуманитарной помощи осуществлялась по поручению главы МЧС России Александра Куренкова и во взаимодействии с Международной организацией гражданской обороны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва направила более 140 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.

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