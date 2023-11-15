Продолжение эвакуации россиян и обстановка у больницы в секторе Газа: последние события палестино-израильского конфликта

Работа по эвакуации российских граждан из сектора Газа продолжается. Как сообщили в Минздраве РФ, 16 ноября ожидается вылет в Москву ещё 40 человек. В российском посольстве в Израиле заявили, что согласован выход около половины находящихся сейчас на территории сектора Газа российских граждан. Между тем сообщается о действиях израильских военных в районе больницы Аль-Шифа в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявляют о «точечной» операции в медучреждении, тогда как палестинская сторона сообщила об открытии огня на территории больницы.

Минздрав России сообщил о предстоящем 16 ноября вывозе в Москву россиян из сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По его словам, среди 40 человек насчитывается 16 детей и одна беременная женщина. Отмечается, что все россияне осмотрены специалистами Федерального центра катастроф Минздрава РФ и федеральных медицинских организаций министерства.

«При необходимости пациентам с неинфекционными заболеваниями, в частности с артериальной гипертонией выданы необходимые лекарственные препараты. Все 40 человек допущены к перелёту в Москву. Состояние их оценивается, как удовлетворительное», — сказал Кузнецов.

Между тем посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил опасения, что эвакуация россиян из сектора Газа окажется под угрозой в связи с возможным обострением обстановки.

«Мы сильно обеспокоены в этой связи и постоянно об этом говорим нашим израильским партнёрам», — сказал он.

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Выступая в эфире телеканала «Россия 24» дипломат отметил, что со всеми заинтересованными сторонами согласован выход около половины находящихся сейчас на территории сектора Газа российских граждан.

Обстановка вокруг больницы «Аль-Шифа»

Утром 15 ноября корреспондент RT Мустафа аль-Байд сообщил, что силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмуют здание диагностической хирургии больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа. По данным корра RT, израильские военные через громкоговорители в медучреждении просят пациентов и беженцев встать и поднять руки, чтобы армия вошла для проверки.

Власти Газы позднее заявили, что на территории медицинского комплекса «Аль-Шифа» находятся почти 9 тыс. человек, среди которых медики, раненые и пациенты больницы.

«Армия оккупантов наносит удары по медицинскому комплексу «Аль-Шифа» и открывает огонь на его территории, хотя они прекрасно осведомлены о том, что внутри комплекса находятся почти 9 тыс. человек», — говорилось в заявлении пресс-службы властей анклава.

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Между тем в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что израильские военные проводят «точную и целенаправленную» операцию в больнице. В сообщении также говорится, что израильские военные содействовали эвакуации больницы и поддерживали регулярный диалог с руководством медучреждения.

Позднее в ЦАХАЛ также сообщили о доставке гуманитарной помощи ко входу в больницу, а также о поисках на объекте взрывчатки, оружия и «террористической инфраструктуры».

Ранее в Пентагоне заявили, что американская разведка располагает информацией об использовании ХАМАС больниц в секторе Газа в военных целях.

«У нас действительно есть сведения, что ХАМАС и палестинский «Исламский джихад» использует некоторые больницы в секторе Газа, включая клинику «Аш-Шифа», для сокрытия и поддержки своих военных операций, содержания заложников», — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Её слова приводит РИА Новости.

По словам Сингх, палестинские группировки разместили в «Аль-Шифе» туннели, штабы, склады вооружения и готовы оказать сопротивление израильским военным.

Замгенсека ООН Мартин Гриффитс заявил, что больница в секторе Газа — это не поле боя. Как написал Гриффитс в соцсети X (экс-Twitter), защита новорождённых, больных, медицинского персонала и всех мирных жителей должна быть важнее других задач.

Между тем в Агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявили, что с начала эскалации в регионе погибли уже 102 сотрудника организации. Отмечается, что это число работников ООН, погибших в ходе конфликта, является самым большим за всю историю ООН.