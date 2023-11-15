Минздрав: 40 россиян из сектора Газа вывезут в Москву 16 ноября

Эвакуированных из Газы 40 россиян планируют доставить в Москву 16 ноября.

Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Кузнецов заявил, что из сектора Газа в расположение российских медицинских специалистов прибыли 40 россиян, из них 16 детей и одна беременная женщина.

«Все 40 человек допущены к перелёту в Москву. Состояние их оценивается как удовлетворительное», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, предварительно, вылет очередной группы планируется 16 ноября.

Ранее вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России была доставлена спецбортом в Москву из Египта.

Позднее ещё 40 россиян, эвакуированных из сектора Газа, пересекли КПП «Рафах» на границе с Египтом.