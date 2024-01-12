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Хуситы заявили об отсутствии серьёзного ущерба от ударов США и Британии

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Официальный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммед Абдель Салям заявил, что удары, которые США и Великобритания нанесли по Йемену, не повлекли за собой серьёзного ущерба.
Хуситы заявили об отсутствии серьёзного ущерба от ударов США и Британии
  • AFP
  • © MOHAMMED HUWAIS

Об этом он сказал в беседе с Al Jazeera.

«Удары не повлекли за собой реального ущерба — ни на материальном, ни на стратегическом уровне», — цитирует ТАСС представителя хуситов.

Ранее военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что американские и британские военные в ходе операции нанесли 73 удара по йеменской территории.

Члены американского конгресса раскритиковали президента США Джо Байдена, так как он без их одобрения санкционировал удары по Йемену.

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