Хуситы заявили об отсутствии серьёзного ущерба от ударов США и Британии

Официальный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммед Абдель Салям заявил, что удары, которые США и Великобритания нанесли по Йемену, не повлекли за собой серьёзного ущерба.

Об этом он сказал в беседе с Al Jazeera.

«Удары не повлекли за собой реального ущерба — ни на материальном, ни на стратегическом уровне», — цитирует ТАСС представителя хуситов.

Ранее военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что американские и британские военные в ходе операции нанесли 73 удара по йеменской территории.

Члены американского конгресса раскритиковали президента США Джо Байдена, так как он без их одобрения санкционировал удары по Йемену.