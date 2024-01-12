Конгрессмены раскритиковали Байдена за единоличное решение об ударах по Йемену

Члены американского конгресса раскритиковали президента США Джо Байдена, так как он без их одобрения санкционировал удары по Йемену.

Как сообщает РИА Новости, и республиканцы, и демократы указали, что действия Байдена нарушают первую статью Конституции США о полноте законодательной власти.

«Конгресс не давал своё одобрение на осуществление авиаударов», — подчеркнул член конгресса от демократов из штата Орегон Вэл Хойли.

Конгрессвуман от Республиканской партии Нэнси Мэйс призвала отложить межпартийные противоречия и потребовать президента соблюдать закон, так как «только конгресс решает, когда надо объявлять войну».

Ранее США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене.

Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.

Россия осудила удары Соединённых Штатов и Великобритании по Йемену.