RT в Telegram
Подпишись

Конгрессмены раскритиковали Байдена за единоличное решение об ударах по Йемену

Короткая ссылка
Члены американского конгресса раскритиковали президента США Джо Байдена, так как он без их одобрения санкционировал удары по Йемену.
Конгрессмены раскритиковали Байдена за единоличное решение об ударах по Йемену
  • AP
  • © Stephanie Scarbrough

Как сообщает РИА Новости, и республиканцы, и демократы указали, что действия Байдена нарушают первую статью Конституции США о полноте законодательной власти. 

«Конгресс не давал своё одобрение на осуществление авиаударов», — подчеркнул член конгресса от демократов из штата Орегон Вэл Хойли.

Конгрессвуман от Республиканской партии Нэнси Мэйс призвала отложить межпартийные противоречия и потребовать президента соблюдать закон, так как «только конгресс решает, когда надо объявлять войну».

Ранее США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене.

Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.

Россия осудила удары Соединённых Штатов и Великобритании по Йемену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить