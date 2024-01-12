Конгрессмены раскритиковали Байдена за единоличное решение об ударах по Йемену
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Как сообщает РИА Новости, и республиканцы, и демократы указали, что действия Байдена нарушают первую статью Конституции США о полноте законодательной власти.
«Конгресс не давал своё одобрение на осуществление авиаударов», — подчеркнул член конгресса от демократов из штата Орегон Вэл Хойли.
Конгрессвуман от Республиканской партии Нэнси Мэйс призвала отложить межпартийные противоречия и потребовать президента соблюдать закон, так как «только конгресс решает, когда надо объявлять войну».
Ранее США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене.
Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.
Россия осудила удары Соединённых Штатов и Великобритании по Йемену.