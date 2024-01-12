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Представитель хуситов: США и Британия нанесли 73 удара по Йемену

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Военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что американские и британские военные в ходе операции нанесли 73 удара по йеменской территории.
Представитель хуситов: США и Британия нанесли 73 удара по Йемену
  • Gettyimages.ru
  • © Handout

Слова представителя хуситов приводит ТАСС.

Сариа отметил, что, в частности, были атакованы объекты в йеменской столице Сане и в провинциях Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада.

Ранее хуситы заявили, что удары США и Великобритании по объектам йеменского движения «Ансар Аллах» не остановят атаки на связанные с Израилем гражданские суда в Красном море. 

Также об атаках США и Великобритании по Йемену высказались в МИД Ирана, назвав происходящее нарушением территориальной целостности.

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