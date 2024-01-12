Хуситы: удары США и Британии по Йемену не остановят атаки на суда в Красном море
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По его словам, агрессивные действия США и Великобритании в отношении Йемена не имеют какого-либо оправдания, так как международное судоходство в Красном и Аравийском морях не находилось под угрозой.
«Мы атаковали и продолжим атаковать израильские суда, направляющиеся в порты оккупированной Палестины», — заявил Абдель Салям на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
Ранее об атаках США и Великобритании по Йемену высказались в МИД Ирана. Там происходящее назвали нарушением территориальной целостности.
США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.
Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.