Хуситы: удары США и Британии по Йемену не остановят атаки на суда в Красном море

Удары США и Великобритании по объектам йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) не остановят атаки на связанные с Израилем гражданские суда в Красном море. Об этом заявил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям.

По его словам, агрессивные действия США и Великобритании в отношении Йемена не имеют какого-либо оправдания, так как международное судоходство в Красном и Аравийском морях не находилось под угрозой.

«Мы атаковали и продолжим атаковать израильские суда, направляющиеся в порты оккупированной Палестины», — заявил Абдель Салям на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Ранее об атаках США и Великобритании по Йемену высказались в МИД Ирана. Там происходящее назвали нарушением территориальной целостности.

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.