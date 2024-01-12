В МИД Ирана назвали удар по Йемену нарушением территориальной целостности

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани решительно осудил удары США и Великобритании по Йемену, назвав их произволом и явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена.

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Информация об этом появилась в Telegram-канале министерства. Ранее Австралия поддержала удары по объектам хуситов, направив личный состав.