В МИД Ирана назвали удар по Йемену нарушением территориальной целостности
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани решительно осудил удары США и Великобритании по Йемену, назвав их произволом и явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена.
- globallookpress.com
- © Wang Shang
Информация об этом появилась в Telegram-канале министерства.
Ранее Австралия поддержала удары по объектам хуситов, направив личный состав.
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