Австралия поддержала удары по объектам хуситов, направив личный состав
Глава Минобороны Австралии Ричард Марлес заявил о поддержке страной ударов США и Великобритании по объектам йеменских хуситов, предоставив личный состав.
Об этом информирует Sydney Morning Herald.
«Нами была оказана поддержка в виде личного состава в оперативных штабах», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что возле Белого дома бастуют десятки активистов после ударов США по Йемену.
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