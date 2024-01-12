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Австралия поддержала удары по объектам хуситов, направив личный состав

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Глава Минобороны Австралии Ричард Марлес заявил о поддержке страной ударов США и Великобритании по объектам йеменских хуситов, предоставив личный состав.

Об этом информирует Sydney Morning Herald.

«Нами была оказана поддержка в виде личного состава в оперативных штабах», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что возле Белого дома бастуют десятки активистов после ударов США по Йемену.

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