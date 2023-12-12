Коалиция по морскому потенциалу: что стоит за намерением Британии и Норвегии поставлять корабли для ВМС Украины

Лондон и Осло возглавят новую коалицию для оказания помощи украинскому флоту, сообщили в Минобороны Великобритании. Объединение намерено поставлять Киеву корабли и обучать личный состав ВМС Украины. В частности, ВСУ должны передать два минных тральщика класса Sandown. По словам аналитиков, новая коалиция не сможет воссоздать украинские ВМС, которые фактически прекратили своё существование.

Соединённое Королевство и Норвегия возглавят новую коалицию, деятельность которой будет направлена на поддержку морского потенциала Украины, сообщили в пресс-службе британского Министерства обороны.

«Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морскому потенциалу, которая будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море», — говорится на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что эта коалиция «нарастит поддержку», которую Киеву оказывают Британия, Норвегия и другие страны.

«Усилия будут предприниматься на долгосрочной основе, чтобы помочь Украине преобразовать свои военно-морские силы, повышая их совместимость с западными союзниками и оперативную совместимость с НАТО, а также укрепляя безопасность в Чёрном море», — заявили в Лондоне.

В частности, страны объединения намерены заняться обучением личного состава для украинских ВМС.

«Новая морская коалиция будет тесно сотрудничать с ВМС и Министерством обороны Украины для развития ряда возможностей, включая быстрое развитие морских сил в Чёрном море, дальнейшее усовершенствование украинской морской пехоты и речных патрульных кораблей для защиты прибрежных и внутренних водных путей», — отмечается в заявлении.

В Минобороны Великобритании также сообщили, что Лондон намерен передать Киеву два минных тральщика класса Sandown.

«Эти минно-поисковые корабли предоставят Украине критически важные возможности, которые помогут спасать жизни на море и откроют жизненно важные экспортные маршруты», — заявил глава британского Минобороны Грант Шэппс.

Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс

AP

© Kirsty Wigglesworth

По его словам, передача двух тральщиков «знаменует собой старт новых целенаправленных усилий Великобритании, Норвегии» и их союзников по укреплению морского потенциала Украины в долгосрочной перспективе.

На инициативу Лондона и Осло уже отреагировал посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат полагает, что участь британских кораблей в составе ВМС Украины будет незавидной.

В отсутствие флота

Ранее, в августе 2023 года, Минобороны Великобритании сообщило о завершении подготовки около 1 тыс. морских пехотинцев ВСУ. Отмечалось, что в ходе шестимесячного обучения отрабатывалось, в частности, проведение десантных операций на небольших лодках.

Помимо этого, в программу подготовки входило применение противотанковых ракетных комплексов NLAW, переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, миномётов и разведывательных БПЛА. Кроме того, британцы обучали военнослужащих ВСУ преодолевать противотанковые заграждения.

Стоит отметить, что обучение морских пехотинцев — лишь часть реализуемой Британией программы по подготовке военнослужащих ВСУ. Одновременно с этим Лондон проводит так называемую операцию Interflex, в рамках которой обучение под руководством британских инструкторов прошли уже более 30 тыс. украинцев.

Минный тральщик Ramsey класса Sandown

globallookpress.com

© Joerg Waterstraat / SULUPRESS.DE

Помощь Лондона в укреплении ВМС Украины не ограничивается обучением морских пехотинцев и поставками кораблей. По данным российского МИД, Британия также передавала Украине морские дроны, с помощью которых киевский режим неоднократно пытался наносить удары по российской инфраструктуре и кораблям Черноморского флота РФ.

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При этом курировать создание украинских ВМС Лондон пытался ещё до начала СВО. Так, в 2021 году Украина и Великобритания договорились о сотрудничестве в сфере военного судостроения. Речь шла о совместном проектировании и строительстве военных кораблей на Украине и в Великобритании, а также о возведении на украинской территории двух военно-морских баз при поддержке Соединённого Королевства.

Украинское руководство ранее отмечало, что одна из этих баз могла бы быть построена на Чёрном море, а вторая — на Азовском. Однако эти планы так и не были реализованы в связи с началом специальной военной операции, отмечают аналитики.

«Единственное, чего Лондон достиг, — это поставки беспилотных катеров, которые ВСУ массово запускают против российского флота и инфраструктуры», — отметил в разговоре с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Аналогичного мнения придерживается политолог Андрей Суздальцев.

«Значимых результатов Великобритания в этом вопросе не достигла. Ведь ВМС — это не только какая-то ракетная установка, не только береговая оборона. Это прежде всего флот. Флота на Украине по-прежнему нет. Так что Лондон помог Киеву только в сборке беспилотных надводных аппаратов. Больше ничего существенного им сделать не удалось. Ситуацию на Чёрном море полностью контролирует российский Черноморский флот», — заявил эксперт в комментарии RT.

По инерции

По словам аналитиков, планы Великобритании передать Украине минные тральщики будет сложно реализовать, в том числе из-за действия конвенции Монтрё, регулирующей режим прохождения судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Напомним, в 2022 году Турция в соответствии с конвенцией закрыла на время конфликта проход через эти проливы для всех военных кораблей.

«Пополнение ВМС Украины новыми кораблями возможно только через проливы Босфор и Дарданеллы. Использование этих проливов регулируется конвенцией Монтрё. Так что любые попытки проведения здесь флота нарушат конвенцию и поставят под сомнение возможности Турции соблюдать условия этого документа. Кроме того, при любом развитии событий Россия не допустит появления у Украины новых судов», — пояснил Андрей Суздальцев.

Босфор

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Аналитик добавил, что главным путём доставки на Украину военной техники, в том числе морских дронов, остаётся сухопутный маршрут из Европы.

«Британия с первого дня помогала Военно-морскому флоту Украины, в том числе поставками ракет и дронов. Но всё это завозится по железной дороге и другим сухопутным маршрутам», — пояснил специалист.

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В свою очередь, Владимир Жарихин констатировал, что даже если эти тральщики попадут на Украину, то это всё равно не сможет изменить баланс сил в регионе.

«Теоретически эти корабли могут помочь Украине очистить акваторию от мин. Но ведь Черноморский флот России всё равно никуда не денется», — отметил эксперт.

Профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров полагает, что морская коалиция Великобритании и Норвегии в нынешних условиях не сможет добиться серьёзных практических результатов.

«Вопрос сейчас идёт уже не об оказании военной поддержки Украине, а о сохранении её государственности. Как показала последняя конференция в Рамштайне, интерес спонсоров Украины к продолжению участия в этом конфликте стремится к нулю. Об этом говорят уже и на самой Украине. Поэтому я не вижу особой перспективы у подобных попыток оказания военно-технической помощи Украине в области создания военно-морских сил, — сказал собеседник RT. — Кроме того, на Украине практически не осталось необходимой для ВМС инфраструктуры на побережье Чёрного моря, а вскоре она может и вовсе лишиться любого выхода в акваторию».

По мнению аналитика, Запад продолжает во многом по инерции озвучивать подобные инициативы.

«Опыт с обучением лётчиков для полётов на F-16 говорит нам о том, что любая инициатива такого рода сейчас теряет всякую актуальность, полезность и эффективность. Заявления о новых поставках и об обучении военных идут просто по инерции», — резюмировал Винокуров.