Великобритания и союзники раньше намеченного срока обучили более 30 тыс. украинских военных.

Об этом сообщило британское оборонное ведомство.

«Возглавляемая Великобританией операция Interflex раньше намеченного срока достигла рубежа в 30 тыс. новобранцев, обученных в Британии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что обучение военных проходило на протяжении не менее пяти недель в различных локациях на территории Соединённого Королевства.

Ранее бывший морской пехотинец американской армии Брайан Берлетик заявил, что в рядах Вооружённых сил Украины не осталось военнослужащих, которых основательно готовили Соединённые Штаты и Североатлантический альянс на протяжении многих лет.