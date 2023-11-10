МО Британии сообщило о досрочном обучении более 30 тысяч украинских военных
- AP
Об этом сообщило британское оборонное ведомство.
«Возглавляемая Великобританией операция Interflex раньше намеченного срока достигла рубежа в 30 тыс. новобранцев, обученных в Британии», — говорится в заявлении.
Отмечается, что обучение военных проходило на протяжении не менее пяти недель в различных локациях на территории Соединённого Королевства.
Ранее бывший морской пехотинец американской армии Брайан Берлетик заявил, что в рядах Вооружённых сил Украины не осталось военнослужащих, которых основательно готовили Соединённые Штаты и Североатлантический альянс на протяжении многих лет.