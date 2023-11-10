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МО Британии сообщило о досрочном обучении более 30 тысяч украинских военных

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Великобритания и союзники раньше намеченного срока обучили более 30 тыс. украинских военных.
МО Британии сообщило о досрочном обучении более 30 тысяч украинских военных
  • AP

Об этом сообщило британское оборонное ведомство.

«Возглавляемая Великобританией операция Interflex раньше намеченного срока достигла рубежа в 30 тыс. новобранцев, обученных в Британии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что обучение военных проходило на протяжении не менее пяти недель в различных локациях на территории Соединённого Королевства.

Ранее бывший морской пехотинец американской армии Брайан Берлетик заявил, что в рядах Вооружённых сил Украины не осталось военнослужащих, которых основательно готовили Соединённые Штаты и Североатлантический альянс на протяжении многих лет.

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