Экс-морпех Берлетик: в рядах ВСУ не осталось хорошо подготовленных НАТО бойцов
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Об этом он сказал на своём YouTube-канале The New Atlas.
«Профессиональные военные, которых США и НАТО готовили на Украине с 2014 года по 2022-й, были уничтожены Россией с начала спецоперации», — подчеркнул Берлетик.
Он добавил, что именно это стало причиной того, что в данный момент в украинской армии воюют в основном плохо обученные бойцы.
Ранее газета Le Monde писала, что военные ВСУ разочарованы качеством обучения у инструкторов НАТО.