Бывший морской пехотинец американской армии Брайан Берлетик заявил, что в рядах Вооружённых сил Украины не осталось военнослужащих, которых основательно готовили Соединённые Штаты и Североатлантический альянс на протяжении многих лет.

Об этом он сказал на своём YouTube-канале The New Atlas.

«Профессиональные военные, которых США и НАТО готовили на Украине с 2014 года по 2022-й, были уничтожены Россией с начала спецоперации», — подчеркнул Берлетик.

Он добавил, что именно это стало причиной того, что в данный момент в украинской армии воюют в основном плохо обученные бойцы.

Ранее газета Le Monde писала, что военные ВСУ разочарованы качеством обучения у инструкторов НАТО.