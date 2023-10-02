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Экс-морпех Берлетик: в рядах ВСУ не осталось хорошо подготовленных НАТО бойцов

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Бывший морской пехотинец американской армии Брайан Берлетик заявил, что в рядах Вооружённых сил Украины не осталось военнослужащих, которых основательно готовили Соединённые Штаты и Североатлантический альянс на протяжении многих лет.
Экс-морпех Берлетик: в рядах ВСУ не осталось хорошо подготовленных НАТО бойцов
  • AP
  • © Libkos

Об этом он сказал на своём YouTube-канале The New Atlas.

«Профессиональные военные, которых США и НАТО готовили на Украине с 2014 года по 2022-й, были уничтожены Россией с начала спецоперации», — подчеркнул Берлетик.

Он добавил, что именно это стало причиной того, что в данный момент в украинской армии воюют в основном плохо обученные бойцы.

Ранее газета Le Monde писала, что военные ВСУ разочарованы качеством обучения у инструкторов НАТО.

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