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Le Monde: военные ВСУ разочарованы качеством обучения у инструкторов НАТО

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Военнослужащие Вооружённых сил Украины разочарованы качеством обучения у инструкторов Североатлантического альянса, пишет газета Le Monde.
Le Monde: военные ВСУ разочарованы качеством обучения у инструкторов НАТО
  • AP

По данным газеты, инструкторам НАТО иногда самим приходилось искать необходимую информацию в роликах на YouTube.

Кроме того, по словам одного замкомандира украинской армии, западные инструкторы продемонстрировали свою некомпетентность. Так, иногда они не понимали, какие действия предпринимать в нестандартной ситуации.

Также украинские военные разочарованы тем, что ведение воздушной разведки при помощи беспилотников не входит в программу подготовки НАТО, говорится в публикации.

Ранее украинские СМИ писали, что вина за провал летнего контрнаступления ВСУ лежит на военном руководстве НАТО.

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