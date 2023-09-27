Le Monde: военные ВСУ разочарованы качеством обучения у инструкторов НАТО

Военнослужащие Вооружённых сил Украины разочарованы качеством обучения у инструкторов Североатлантического альянса, пишет газета Le Monde.

По данным газеты, инструкторам НАТО иногда самим приходилось искать необходимую информацию в роликах на YouTube.

Кроме того, по словам одного замкомандира украинской армии, западные инструкторы продемонстрировали свою некомпетентность. Так, иногда они не понимали, какие действия предпринимать в нестандартной ситуации.

Также украинские военные разочарованы тем, что ведение воздушной разведки при помощи беспилотников не входит в программу подготовки НАТО, говорится в публикации.

Ранее украинские СМИ писали, что вина за провал летнего контрнаступления ВСУ лежит на военном руководстве НАТО.