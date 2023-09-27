Le Monde: военные ВСУ разочарованы качеством обучения у инструкторов НАТО
- AP
По данным газеты, инструкторам НАТО иногда самим приходилось искать необходимую информацию в роликах на YouTube.
Кроме того, по словам одного замкомандира украинской армии, западные инструкторы продемонстрировали свою некомпетентность. Так, иногда они не понимали, какие действия предпринимать в нестандартной ситуации.
Также украинские военные разочарованы тем, что ведение воздушной разведки при помощи беспилотников не входит в программу подготовки НАТО, говорится в публикации.
Ранее украинские СМИ писали, что вина за провал летнего контрнаступления ВСУ лежит на военном руководстве НАТО.