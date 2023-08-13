УНИАН: Украина обвинила инструкторов НАТО в провале летнего контрнаступления ВСУ
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«Это именно провал — после чего наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит», — говорится в публикации.
После этого, отмечается в статье, представители НАТО попытались оправдаться, подчеркнув, что украинская армия не способна провести эффективный бой.
Как пишет издание, в доктринах альянса учитывается ведение боя с доминированием в воздухе, однако российская сторона обладает более эффективной авиацией.
Именно поэтому, продолжает автор, Вашингтон не готов пока передать Киеву истребители F-16, поскольку авиация России легко их собьёт.
Ранее военный эксперт Роджер Хаузен усомнился в успехе контрнаступления ВСУ из-за высоких потерь.