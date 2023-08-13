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УНИАН: Украина обвинила инструкторов НАТО в провале летнего контрнаступления ВСУ

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Вина за провал летнего контрнаступления Вооружённых сил Украины лежит на военном руководстве Североатлантического альянса, говорится в статье в украинском издании УНИАН.
УНИАН: Украина обвинила инструкторов НАТО в провале летнего контрнаступления ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Это именно провал — после чего наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит», — говорится в публикации.

После этого, отмечается в статье, представители НАТО попытались оправдаться, подчеркнув, что украинская армия не способна провести эффективный бой.

Как пишет издание, в доктринах альянса учитывается ведение боя с доминированием в воздухе, однако российская сторона обладает более эффективной авиацией.

Именно поэтому, продолжает автор, Вашингтон не готов пока передать Киеву истребители F-16, поскольку авиация России легко их собьёт.

Ранее военный эксперт Роджер Хаузен усомнился в успехе контрнаступления ВСУ из-за высоких потерь.

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