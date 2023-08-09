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Военный эксперт Хаузен усомнился в успехе контрнаступления ВСУ из-за высоких потерь

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Линии заграждения ВС России сейчас непреодолимы для украинских военных, а запасы западной военной техники быстро тают, что не внушает оптимизма в отношении контрнаступления ВСУ.
Военный эксперт Хаузен усомнился в успехе контрнаступления ВСУ из-за высоких потерь
  • AP

Об этом рассказал полковник бельгийской армии в отставке и военный эксперт Роджер Хаузен в беседе с L'Echo.

Он отметил, что украинская артиллерия сейчас потребляет восемь тысяч снарядов в день — треть месячного объёма производства в США. К этому добавляются «очень высокие человеческие потери», а к осени можно ожидать «дефицит резервистов», считает Хаузен.

По словам эксперта, у российской стороны имеется тройное преимущество: население страны втрое больше украинского, с начала года на службу поступили 230 тыс. новых бойцов, а экономика держится на хорошем уровне.

Хаузен добавил, что, по его мнению, конфликт перейдёт в статус замороженного или придёт к статус-кво.

Контрнаступление украинской армии началось 4 июня, однако ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха, отмечал президент России Владимир Путин.

31 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что украинские потери за прошедший месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения.

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