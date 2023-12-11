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Посол России: участь британских кораблей в составе украинских ВМС незавидна

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Посол России в Великобритании Андрей Келин подчеркнул, что участь британских кораблей, которые Лондон уже давно обещает передать Военно-морскому флоту Украины, незавидна.
Посол России: участь британских кораблей в составе украинских ВМС незавидна
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Келина, Британия ещё до начала специальной военной операции планировала передать Украине два минных тральщика Sandown.

«Участь их, понятно, будет незавидной, если они войдут в состав украинских ВМС», — цитирует посла РИА Новости.

Ранее в Минобороны Британии заявили, что Лондон передаст Киеву два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Чёрном море.

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