Посол России: участь британских кораблей в составе украинских ВМС незавидна
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Келина, Британия ещё до начала специальной военной операции планировала передать Украине два минных тральщика Sandown.
«Участь их, понятно, будет незавидной, если они войдут в состав украинских ВМС», — цитирует посла РИА Новости.
Ранее в Минобороны Британии заявили, что Лондон передаст Киеву два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Чёрном море.