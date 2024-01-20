Полиция Британии будет бороться с «угрозами» со стороны России, КНР и Ирана

Новое подразделение, в задачи которого будет входить борьба с угрозами, якобы исходящими от ряда стран, включая Россию, КНР и Иран, появилось в полиции Великобритании. О его создании сообщил заместитель главы Скотленд-Ярда Мэтт Джукс.

По словам Джукса, в Великобритании зафиксировали рекордный «со времён холодной войны» уровень шпионажа и вмешательства недружественных стран во внутренние дела Британии.

«Не хочу ходить вокруг да около. Речь идёт о некоторых государственных структурах Ирана, Китая и России», — цитирует его Sky News.

Ранее газета The Times сообщила, что численность армии Великобритании через десять лет может сократиться на треть.