Полиция Британии будет бороться с «угрозами» со стороны России, КНР и Ирана
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По словам Джукса, в Великобритании зафиксировали рекордный «со времён холодной войны» уровень шпионажа и вмешательства недружественных стран во внутренние дела Британии.
«Не хочу ходить вокруг да около. Речь идёт о некоторых государственных структурах Ирана, Китая и России», — цитирует его Sky News.
Ранее газета The Times сообщила, что численность армии Великобритании через десять лет может сократиться на треть.