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Полиция Британии будет бороться с «угрозами» со стороны России, КНР и Ирана

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Новое подразделение, в задачи которого будет входить борьба с угрозами, якобы исходящими от ряда стран, включая Россию, КНР и Иран, появилось в полиции Великобритании. О его создании сообщил заместитель главы Скотленд-Ярда Мэтт Джукс.
Полиция Британии будет бороться с «угрозами» со стороны России, КНР и Ирана
  • Gettyimages.ru

По словам Джукса, в Великобритании зафиксировали рекордный «со времён холодной войны» уровень шпионажа и вмешательства недружественных стран во внутренние дела Британии.

«Не хочу ходить вокруг да около. Речь идёт о некоторых государственных структурах Ирана, Китая и России», — цитирует его Sky News.

Ранее газета The Times сообщила, что численность армии Великобритании через десять лет может сократиться на треть.

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