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Times: численность британской армии может сократиться на треть через десять лет

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Численность Сухопутных сил Великобритании может сократиться почти на 30% через десять лет, пишет газета The Times.
Times: численность британской армии может сократиться на треть через десять лет
  • Gettyimages.ru

По прогнозам газеты, при сохранении нынешней тенденции к 2026 году численность армии Британии снизится с 76 тыс. солдат до 68 тыс.

По словам военных экспертов, эти показатели меньше личного состава сил специального назначения американской армии. При этом через десять лет в британских ВС может остаться только 52 тыс. военных.

Кроме того, пишет газета, Британия больше не способна укомплектовать полноценную бригаду при необходимости.

Ранее сообщалось, что британские ВС испытывают трудности при наборе специалистов по кибербезопасности на фоне возросшей угрозы хакерских атак в королевстве.

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