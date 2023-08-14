Telegraph: армия Британии испытывает дефицит специалистов по кибербезопасности

Британские ВС испытывают трудности при наборе специалистов по кибербезопасности на фоне возросшей угрозы хакерских атак в королевстве.

Об этом информирует Telegraph.

По данным издания, на рынке возникла большая конкуренция.

Отмечается, что в связи с этим армии Великобритании стало значительно сложнее набирать специалистов по защите в сфере информационных технологий.

Согласно статье в британской армии «так и не дождались» роста интереса к карьере в ВС страны после начала СВО России на Украине.

Ранее сообщалось, что Великобритания выделит £25 млн на укрепление кибербезопасности на Украине.

Также поступала информация, что МО Британии изучает возможность набора на военную службу людей с аутизмом и СДВГ.