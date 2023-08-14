Telegraph: армия Британии испытывает дефицит специалистов по кибербезопасности
Об этом информирует Telegraph.
По данным издания, на рынке возникла большая конкуренция.
Отмечается, что в связи с этим армии Великобритании стало значительно сложнее набирать специалистов по защите в сфере информационных технологий.
Согласно статье в британской армии «так и не дождались» роста интереса к карьере в ВС страны после начала СВО России на Украине.
Ранее сообщалось, что Великобритания выделит £25 млн на укрепление кибербезопасности на Украине.
Также поступала информация, что МО Британии изучает возможность набора на военную службу людей с аутизмом и СДВГ.