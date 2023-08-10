FT: МО Британии изучает возможность набора на военную службу людей с аутизмом и СДВГ

Минобороны Британии рассматривает возможность расширения параметров набора людей на военную службу из-за дефицита кадров. Ведомство может увеличить возраст выхода на пенсию, а в армию начнут набирать людей с аутизмом, синдромом Аспергера и СДВГ.

Об этом говорится в публикации газеты Financial Times.

«Военное руководство Великобритании рассматривает планы по увеличению возрастного порога для служащих военных и найму большего числа нейроотличных людей», — пишет издание.

Как отмечается, министерство намерено расширить навыки армии в области кибербезопасности, к этому могут быть привлечены люди, «воспринимающие мир по-другому» из-за особенностей работы мозга. Например, к ним относятся люди, которые страдают из-за расстройства аутистического спектра.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что в Европе планируют создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия.