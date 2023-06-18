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Великобритания выделит £25 млн на укрепление кибербезопасности на Украине

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Правительство Великобритании в ближайшие два года выделит до £25 млн на укрепление кибербезопасности на Украине.

Информация об этом, как сообщает ТАСС, появилась в заявлении канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака.

«Финансирование позволит защитить критически важную национальную инфраструктуру и жизненно важные службы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что оно также позволит «обнаруживать и предотвращать киберугрозы со стороны России» и отвечать на них. 

Ранее Сунак выступил против переговоров о заморозке конфликта на Украине.

Также сообщалось, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.

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