Узнать больше

Посольство России: Британия создала инцидент в Солсбери для подготовки к конфронтации с Россией

Короткая ссылка
В посольстве России в Соединённом Королевстве заявили, что британские власти сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки своего населения к конфронтации с Россией.

Об этом сообщает ТАСС.

По заявлению диппредставительства, данная провокация в 2018 году ещё могла выглядеть как единичный инцидент.

«Теперь мы понимаем, что официальный Лондон и не был заинтересован в поисках истины», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что за эти годы британские власти так и не установили обстоятельства произошедшего, вдобавок отказываются от предложенного Россией сотрудничества.

«Очевидно, что события 2018 года были лишь «пробным шаром» в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России», — заявили в посольстве.

Ранее в Солсбери продали дом Скрипаля.

Также в МИД России заявили, что продолжат добиваться от Великобритании и ФРГ ответов по инцидентам с Навальным и Скрипалями.

Осенью прошлого года посольство России потребовало от МИД Британии предоставить информацию о Скрипалях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить