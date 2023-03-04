Посольство России: Британия создала инцидент в Солсбери для подготовки к конфронтации с Россией

В посольстве России в Соединённом Королевстве заявили, что британские власти сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки своего населения к конфронтации с Россией.

Об этом сообщает ТАСС.

По заявлению диппредставительства, данная провокация в 2018 году ещё могла выглядеть как единичный инцидент.

«Теперь мы понимаем, что официальный Лондон и не был заинтересован в поисках истины», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что за эти годы британские власти так и не установили обстоятельства произошедшего, вдобавок отказываются от предложенного Россией сотрудничества.

«Очевидно, что события 2018 года были лишь «пробным шаром» в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России», — заявили в посольстве.

Ранее в Солсбери продали дом Скрипаля.

Также в МИД России заявили, что продолжат добиваться от Великобритании и ФРГ ответов по инцидентам с Навальным и Скрипалями.

Осенью прошлого года посольство России потребовало от МИД Британии предоставить информацию о Скрипалях.