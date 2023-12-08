На Западе «пускаются на все ухищрения», чтобы убедить парламентариев голосовать за выделение денег Украине. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что якобы «Путин вернётся за добавкой» после окончания СВО. Западные политики не в состоянии объективно оценить происходящие процессы, подчеркнули в Совфеде. В Госдуме констатировали, что руководители стран Запада пытаются заглушить всё большее число голосов, выступающих за прекращение поддержки Украины.

В Великобритании вслед за Соединёнными Штатами Америки заявили о якобы притязаниях России на дальнейшее продолжение вооружённых действий после завершения специальной военной операции на Украине.

С таким утверждением выступил министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон, в отношении которого Россия ввела ответные санкционные ограничения в августе 2022 года.

«И посыл мой таков: риск для европейской безопасности — это также риск для американской безопасности. Мы знаем, что Путин вернётся за добавкой, если не остановить его здесь, а в кулуарах будут ликовать враги Америки. Так что, я думаю, это веский аргумент, и, мне кажется, он хорошо воспринимается», — сказал он в интервью Sky News.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что сейчас часто встречаются подобные изречения от западных политиков.

«Пускаются на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег. Таких заявлений уже было много, и наверняка они будут продолжаться», — сказал официальный представитель Кремля.

Как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, подобные утверждения со стороны британских и американских политиков связаны со всё большим числом голосов о необходимости прекратить финансирование Украины.

«Под разными предлогами и разной аргументацией люди говорят о том, что необходимо прекратить. Естественно, в сегодняшней ситуации это полная дискредитация власти как в Великобритании, так и в Америке. Поэтому они пытаются каким-то образом переложить на кого-то ответственность. Оправдывая сегодняшние затраты, они демонизируют Россию. Мы слышим заявления о том, что Россия нападёт на НАТО и так далее», — подчеркнул собеседник RT.

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Западные политики в принципе не могут согласиться с тем, что Россия начала СВО из-за того, что их действия были совершенно неправильными в отношении страны, заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Они не в состоянии объективно оценить все процессы, которые происходят в международных отношениях, они не в состоянии оценить, что происходит в России, и тем более не способны дать объективную оценку СВО. Мы же предлагали им заключить соглашение по взаимной безопасности и недопущению конфликтов, но они на это не согласились», — напомнил член Совфеда.

По его словам, в данный момент в большей части Евросоюза согласны с необходимостью заверишть конфликт и отказаться от финансирования Украины.

«Там понимают, что война не на пользу Украине — и прежде всего европейским странам. На сегодняшний день это объективная и трезвая оценка всего, что происходит на Европейском континенте в настоящее время», — добавил Цеков.

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Ранее Джо Байден заявил, что Россия во главе с Владимиром Путиным якобы не остановится, если одержит победу на Украине, и обязательно «нападёт на одну из стран НАТО».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с сожалением констатировал, что руководство США продолжает свою привычку использовать тему России как инструмент в своих внутренних делах. По его словам, в данном случае речь идёт об абсолютно неприкрытой демонизации РФ, чтобы продолжать «палить деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны».

«Мы считаем, что это весьма досадная практика. Хочется надеяться, что среди американских конгрессменов достаточно всё-таки остаётся людей с трезвым умом, которые понимают, что это не что иное, как абсолютная демонизация», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как отметил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, американские власти не гнушаются любого мифотворчества и тиражирования опасной лжи в отношении России.

«Такие страшилки фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на «сдерживание» Российской Федерации», — сказал дипломат.