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Кэмерон опасается, что после завершения СВО Путин «вернётся за добавкой»

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Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Sky News предостерёг страны Запада, что если они не помогут украинской армии остановить ВС России, то Владимир Путин «вернётся за добавкой».
Кэмерон опасается, что после завершения СВО Путин «вернётся за добавкой»
  • AP

Министр заявил, что для него это «борьба поколения».

«Мы знаем, как может быть с Путиным — если мы не остановим его сейчас, он вернётся за добавкой», — сказал политик.

По словам Кэмерона, конгресс США преподнесёт России «рождественский подарок», если не сможет согласовать военную помощь Украине.

Как ранее сообщил CNN, «мрачная ставка» России на усталость Америки и её союзников от конфликта на Украине «с каждым днём ​​выглядит всё лучше».

В октябре американский портал Business Insider писал, что президент Владимир Путин уже давно сделал ставку на то, что Запад устанет от постоянной поддержки экономики и армии Украины. По мнению военного аналитика центра Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, российский лидер сделал верную ставку на усталость ЕС и США.

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