Кэмерон опасается, что после завершения СВО Путин «вернётся за добавкой»
- AP
Министр заявил, что для него это «борьба поколения».
«Мы знаем, как может быть с Путиным — если мы не остановим его сейчас, он вернётся за добавкой», — сказал политик.
По словам Кэмерона, конгресс США преподнесёт России «рождественский подарок», если не сможет согласовать военную помощь Украине.
Как ранее сообщил CNN, «мрачная ставка» России на усталость Америки и её союзников от конфликта на Украине «с каждым днём выглядит всё лучше».
В октябре американский портал Business Insider писал, что президент Владимир Путин уже давно сделал ставку на то, что Запад устанет от постоянной поддержки экономики и армии Украины. По мнению военного аналитика центра Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, российский лидер сделал верную ставку на усталость ЕС и США.