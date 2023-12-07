RT в Telegram
Подпишись

Кэмерон: отказ США помогать Украине станет «рождественским подарком» для России

Короткая ссылка
Конгресс США преподнесет России «рождественский подарок», если не сможет согласовать военную помощь Украине. Такую точку зрения высказал глава Министерства иностранных дела Великобритании Дэвид Кэмерон.
Кэмерон: отказ США помогать Украине станет «рождественским подарком» для России
  • Gettyimages.ru

Выступая на форуме по безопасности Аспенского института в Вашингтоне, глава британского внешнеполитического ведомства заявил, что европейская безопасность — это ещё и американская безопасность.

Кэмерон призвал Запад сохранить единство и передать Украине деньги. В противном случае, по его словам, обрадуются лишь две стороны: Россия и Китай.

«Не знаю, как вы, а я не хочу делать никому из них рождественский подарок», — приводит слова Кэмерона Politico.

Ранее американские журналисты высказали мнение, что отсутствие помощи от конгресса вынудит Киев производить собственное оружие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить