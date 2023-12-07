Кэмерон: отказ США помогать Украине станет «рождественским подарком» для России
- Gettyimages.ru
Выступая на форуме по безопасности Аспенского института в Вашингтоне, глава британского внешнеполитического ведомства заявил, что европейская безопасность — это ещё и американская безопасность.
Кэмерон призвал Запад сохранить единство и передать Украине деньги. В противном случае, по его словам, обрадуются лишь две стороны: Россия и Китай.
«Не знаю, как вы, а я не хочу делать никому из них рождественский подарок», — приводит слова Кэмерона Politico.
Ранее американские журналисты высказали мнение, что отсутствие помощи от конгресса вынудит Киев производить собственное оружие.