Кэмерон: отказ США помогать Украине станет «рождественским подарком» для России

Конгресс США преподнесет России «рождественский подарок», если не сможет согласовать военную помощь Украине. Такую точку зрения высказал глава Министерства иностранных дела Великобритании Дэвид Кэмерон.

Выступая на форуме по безопасности Аспенского института в Вашингтоне, глава британского внешнеполитического ведомства заявил, что европейская безопасность — это ещё и американская безопасность.

Кэмерон призвал Запад сохранить единство и передать Украине деньги. В противном случае, по его словам, обрадуются лишь две стороны: Россия и Китай.

«Не знаю, как вы, а я не хочу делать никому из них рождественский подарок», — приводит слова Кэмерона Politico.

Ранее американские журналисты высказали мнение, что отсутствие помощи от конгресса вынудит Киев производить собственное оружие.