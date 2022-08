«Работа над расширением будет продолжена»: Россия включила в стоп-лист экс-премьера Кэмерона и ещё 38 человек

МИД России в качестве ответной меры ввёл персональные санкции в отношении 39 граждан Великобритании, включая бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона. Отмечается, что лица, попавшие под рестрикции, «способствуют враждебному курсу Лондона», нацеленному на демонизацию РФ и её международную изоляцию. На Смоленской площади также подчеркнули, что пагубные действия Великобритании по насаждению русофобии», распространению фейков о России и поддержке киевского неонацистского режима «будут получать адекватный и решительный ответ».

Россия ввела ответные санкционные ограничения в отношении 39 граждан Великобритании, в том числе против бывшего лидера Консервативной партии, экс-премьер-министра Соединённого Королевства Дэвида Кэмерона. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«В связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ принято решение о включении в российский стоп-лист ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и её международную изоляцию», — говорится в заявлении.

На Смоленской площади отметили, что «пагубные действия Великобритании по насаждению русофобии, распространению недостоверной информации о нашей стране и поддержке киевского неонацистского режима будут получать адекватный и решительный ответ».

«Выбор в пользу конфронтации — это осознанное решение британского политистеблишмента, на котором и лежит вся ответственность за последствия. С учётом деструктивного стремления Лондона под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик работа над расширением российского стоп-листа будет продолжена», — подчеркнули в МИД России.

В санкционный стоп-лист включены 39 человек. Первым номером идёт Дэвид Кэмерон. Также в списке значится пресс-секретарь МИД Великобритании Хелен Бауэр-Истон, депутаты британского и шотландского парламентов, члены кабминов этих стран, глава Британо-украинской торговой палаты Бейт Томс и 12 журналистов британских СМИ (The Times, The Guardian, The Telegraph, ITV, Sky News, The Economist, The Sun, BBC).

Отметим, что в июле Лондон дважды вводил рестрикции в отношении российских физических и юридических лиц.

4 июля под британские санкции подпали дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья, заместитель председателя Внешэкономбанка и сооснователь медиагруппы Newsfront Михаил Синелин, директора Newsfront Евгений Глотов и Юрий Федин, а также Алёна Чугулева и Аэлита Мамакова, которые считаются Лондоном одними из ключевых фигур информационного сайта SouthFront, а также центр United World International, зарегистрированный в Стамбуле.

26 июля в чёрный список Соединённого Королевства включили министра юстиции РФ Константина Чуйченко и его заместителя Олега Свириденко, руководителей 38 российских регионов, а также председателя правительства Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко и первого зампреда правительства Луганской Народной Республики Владислава Кузнецова.

«Великобритания является одним из главных локомотивов русофобии»

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк охарактеризовал решение Москвы как «правильный и логичный ход».

«Мы всегда вводили санкции, в том числе и персональные, в ответ на подобного рода списки, которые составляют недружественные страны. В этом плане Великобритания — это страна, которая является сейчас одним из главных локомотивов русофобии. Она разгоняет всевозможные фейки и в целом максимально антироссийски выступает. За такую недружественную и откровенно враждебную политику Британия, естественно, должна расплачиваться. Поэтому это абсолютно правильный шаг», — сказал он в беседе с RT.

Политолог Юрий Светов, в свою очередь, указал, что времена, когда можно было надеяться на то, что разум западных политиков восторжествует, прошли.

«Я считаю, что мы должны так реагировать. Ситуация такая: они, принимая всякого рода санкционные ограничения, считают, что вправе это делать, полагают, что мы должны считаться с ними... Когда Россия в ответ принимает санкции, они начинают возмущаться, говорить, что это неправильно... Британские политики занимают самую агрессивную позицию по отношению к России. Именно из их уст мы слышим самые ярые призывы надавить на Россию», — пояснил собеседник RT.