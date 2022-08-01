FT: Запад не вводит новые санкции против России из-за риска обострения энергокризиса

Страны Запада воздерживаются от введения новых санкций в отношении России из-за страха усугубления мирового энергетического кризиса.

Об этом говорится в статье газеты Financial Times.

Отмечается, что власти ЕС предусмотрели исключения из введённых санкций, позволяющие европейским фирмам работать с российскими компаниями во избежание обострения энергетического и продовольственного кризисов.

Ранее газета Daily Express отметила, что санкции западных стран против России станут «самоубийством» Европейского союза.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал энергокризис в Европе.