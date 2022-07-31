Daily Express: санкции Запада против России станут «самоубийством» ЕС

Санкции западных стран против России станут «самоубийством» Европейского союза, пишет газета Daily Express.

«Европейский союз неоднократно предупреждал, что жёсткие санкции против России из-за конфликта на Украине наносят ещё больший ущерб Европе на фоне опасений, что континент может столкнуться с самым большим финансовым кризисом в истории», — говорится в сообщении издания.

По мнению лидера движения Generation Frexit Шарля-Анри Галлуа, рецессия в еврозоне теперь «очевидна».

«Некоторые европейские страны, такие как Германия и Италия, очень зависят от поставок российского газа», — подчеркнул он.

Другие европейские страны, в том числе Франция, тоже пострадают, так как Россия была «важным поставщиком нефти», отметил Галлуа.

«Санкции против России — это самоубийство для Европы. Экономические санкции, которые бьют по вам больше, чем по России, — это полная глупость», — заявил активист.

Как писала газета Financial Times, единство позиций стран Европейского союза в отношении России проходит через тяжёлое испытание вследствие роста инфляции и возможных мер, касающихся энергосбережения.