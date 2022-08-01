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В МИД России заявили, что Лондон осознанно выбрал политику конфронтации с Москвой

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Власти Великобритании осознанно выбрали политику конфронтации с Россией, заявили в российском МИД.
В МИД России заявили, что Лондон осознанно выбрал политику конфронтации с Москвой
  • РИА Новости

«Как уже не раз отмечалось, пагубные действия Великобритании по насаждению русофобии, распространению недостоверной информации о нашей стране и поддержке киевского неонацистского режима будут получать адекватный и решительный ответ с российской стороны», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что британские власти осознанно выбрали политику конфронтации с Россией, поэтому именно британская сторона будет ответственна за последствия ухудшения отношений между двумя странами.

В МИД также отметили, что российский стоп-лист будет расширяться, учитывая деструктивное стремление Британии «раскручивать санкционный маховик» под надуманными предлогами.

Ранее стало известно, что Россия ввела ответные персональные санкции против 39 британских журналистов, предпринимателей и политиков, включая экс-премьера Дэвида Кэмерона. 

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