В МИД России заявили, что Лондон осознанно выбрал политику конфронтации с Москвой

Власти Великобритании осознанно выбрали политику конфронтации с Россией, заявили в российском МИД.

«Как уже не раз отмечалось, пагубные действия Великобритании по насаждению русофобии, распространению недостоверной информации о нашей стране и поддержке киевского неонацистского режима будут получать адекватный и решительный ответ с российской стороны», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что британские власти осознанно выбрали политику конфронтации с Россией, поэтому именно британская сторона будет ответственна за последствия ухудшения отношений между двумя странами.

В МИД также отметили, что российский стоп-лист будет расширяться, учитывая деструктивное стремление Британии «раскручивать санкционный маховик» под надуманными предлогами.

Ранее стало известно, что Россия ввела ответные персональные санкции против 39 британских журналистов, предпринимателей и политиков, включая экс-премьера Дэвида Кэмерона.