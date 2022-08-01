Россия ввела ответные санкции против 39 британских политиков и журналистов
- РИА Новости
Меры введены в связи с продолжением применения британским правительством механизма санкционных ограничений в отношении представителей России.
В том числе в российский санкционный список включены лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, министр финансов и экономики правительства Шотландии Кейт Форбс, руководитель фракции Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд и другие.
Полный список опубликован на сайте МИД России.
Ранее Великобритания ввела санкции в отношении начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского и бизнесмена Владимира Потанина.
Также власти Соединённого Королевства включили ещё семь физических и юридических лиц из России в санкционный список.
Кроме того, в британские санкционные списки включили бизнесмена Саида Гуцериева и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.