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Россия ввела ответные санкции против 39 британских политиков и журналистов

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Россия ввела ответные персональные санкции против 39 британских журналистов, предпринимателей и политиков, включая экс-премьера Дэвида Кэмерона. Об этом сообщил МИД России.
Россия ввела ответные санкции против 39 британских политиков и журналистов
  • РИА Новости

Меры введены в связи с продолжением применения британским правительством механизма санкционных ограничений в отношении представителей России.

В том числе в российский санкционный список включены лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, министр финансов и экономики правительства Шотландии Кейт Форбс, руководитель фракции Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд и другие.

Полный список опубликован на сайте МИД России.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского и бизнесмена Владимира Потанина.

Также власти Соединённого Королевства включили ещё семь физических и юридических лиц из России в санкционный список.

Кроме того, в британские санкционные списки включили бизнесмена Саида Гуцериева и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

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