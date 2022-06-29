Великобритания ввела санкции в отношении генерал-полковника Сергея Рудского

Великобритания ввела санкции в отношении начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Ранее Великобритания ввела санкции против бизнесмена Владимира Потанина.

В начале июня в санкционный список Евросоюза был включён генерал-полковник Михаил Мизинцев.