СБ России: демилитаризация и денацификация Украины остаются целями СВО

Демилитаризация и денацификация Украины остаются целями специальной военной операции. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

По словам Попова, необходимость этого лишний раз подтверждает ситуация с украинскими якорными минами, выставленными в Чёрном море и создающими угрозу судоходству.

«Складывающиеся риски судоходству в Чёрном море ещё раз подтверждают безальтернативность поставленных Россией целей специальной военной операции — демилитаризация и денацификация Украины», — цитирует его kp.ru.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что отказ США помогать Украине станет «рождественским подарком» для России.