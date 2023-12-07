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СБ России: демилитаризация и денацификация Украины остаются целями СВО

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Демилитаризация и денацификация Украины остаются целями специальной военной операции. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.
СБ России: демилитаризация и денацификация Украины остаются целями СВО
  • РИА Новости

По словам Попова, необходимость этого лишний раз подтверждает ситуация с украинскими якорными минами, выставленными в Чёрном море и создающими угрозу судоходству.

«Складывающиеся риски судоходству в Чёрном море ещё раз подтверждают безальтернативность поставленных Россией целей специальной военной операции — демилитаризация и денацификация Украины», — цитирует его kp.ru.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что отказ США помогать Украине станет «рождественским подарком» для России.

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