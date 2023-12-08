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Глава МИД Великобритании Кэмерон: важно помогать Киеву всеми доступными способами

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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украине важно помогать всеми доступными способами.

Об этом, как информирует РИА Новости, он рассказал после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

«Важно продолжать спонсировать и помогать Украине всеми доступными способами», — сказал политик.

При этом он назвал ситуацию вокруг Украины «вызовом нашего поколения».

Ранее Кэмерон предостерёг страны Запада, что если они не помогут украинской армии остановить ВС России, то Владимир Путин «вернётся за добавкой».

Также, по его словам, отказ США помогать Украине станет «рождественским подарком» для России.

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