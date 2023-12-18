«Политика русофобии пока оплачивается»: власти Латвии пригрозили выдворением более тысячи россиян

Власти Латвии заявили о намерении выслать из республики более 1 тыс. граждан РФ, которые не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому. Крайний срок для подачи заявок на получение разрешения для проживания — 31 декабря. После этой даты россиянам грозит выдворение.

В Латвии продолжается давление на русскоязычное население республики. Более 1 тыс. граждан Российской Федерации могут выслать из страны, поскольку они не предоставили документы на получение вида на жительство либо не сдали экзамен по латышскому языку.

«Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто всё ещё пытается подать документы на временный ВНЖ, но, к сожалению, мы можем сказать им только: «Вы должны уехать, потому что ни один из пунктов закона к вам не относится», — заявила глава управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе.

По её словам, всего около 15,5 тыс. россиян запросили постоянный ВНЖ, почти 3 тыс. — подали документы на получение разрешения на временное проживание.

Она также сообщила, что примерно 2,2 тыс. человек не выполнили требования, которые необходимы для того, чтобы остаться в Латвии.

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Гражданам РФ необходимо направить заявку на получение ВНЖ до 31 декабря.

«Политика русофобии пока оплачивается»

Русофобские настроения в прибалтийских государствах нацелены на удовлетворение позиции Запада, считают опрошенные RT политологи.

«Во-первых, там условия подачи документов жёсткие и скотские. Они в последнее время позволяют себе хамить в отношении русских и опять продемонстрировали своё хамство. Непонятно, почему они считают, что могут себе такое позволять. Политика русофобии пока оплачивается, но так будет не всегда, скоро миску отодвинут. Они пытаются пока гавкать громко, чтобы было слышно и чтобы хозяину было приятно», — сказал политолог Александр Дудчак.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер добавил, что в Риге пытаются показать Западу, что могут насолить Москве.

«Обязательно и дальше будет постоянно ужесточаться антироссийская политика», — отметил собеседник RT.

По мнению первого заместителя главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, странам Прибалтики, исповедующим антироссийскую политику, следует понять, что они могут столкнуться с жёстким ответом со стороны Москвы.

«Я думаю, что надо ужесточить санкционные меры против Латвии и перекрыть им все возможности торговых связей с Россией. Наверное, это должно их пыл остудить. Потому что Латвия играет с огнём. Нельзя с соседями так поступать», — заявил он в разговоре с RT.

Языковое ущемление

В 2022 году латвийские власти отказались продлевать вид на жительство тем россиянам, кто его уже имел, а ключевым условием для получения ВНЖ нового образца стало знание латышского на уровне A2. Под угрозой депортации оказались 25 тыс. россиян.

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При этом с сентября в адрес нескольких тысяч граждан РФ стали направляться уведомления с предписанием «покинуть территорию страны в течение трёх месяцев». Как констатировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, большинство из подлежащих депортации — это лица пожилого и старшего возраста, пенсионеры, живущие в Латвии со времён СССР.

«Сдать экзамен для них — огромная проблема... Теперь если они не смогут сделать это со второй попытки, то подлежат депортации из страны», — указывала она в своём Telegram-канале.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчёркивала, что в Латвии местные русофобы за последние годы изрядно поднаторели в сведении счётов с русскоязычным населением страны и создании для россиян невыносимые условия для жизни в республике.

«Это диктатура. Натовская диктатура. Диктатура либерализма с очевидной проходящей красной нитью, нацистской нотой», — заявляла она.

В октябре RT рассказывал о действиях латвийских властей, притащивших в июле на коляске 74-летнюю русскую пенсионерку-инвалида на экзамен по латышскому языку. У Натальи Петровны диабет и ряд других заболеваний, последние восемь лет она почти не выходит из дома. Сдать языковой экзамен она не смогла. К тому же, чтобы претендовать на двухлетний ВНЖ, ей нужно заплатить пошлину в размере €100 (10,4 тыс. рублей) при пенсии €411 (42,7 тыс. рублей) за 44 года стажа.

«Во дворе, где она живёт, всего четыре латыша, остальные — русские. И те из вежливости переходят на русский, если с ней или другими русскими общаются», — пояснил RT источник, знакомый с ситуацией.

В ноябре временный поверенный в делах Российской Федерации в Латвии Олег Зыков отмечал, что российское посольство столкнулось с «коллективным криком отчаяния» из-за действий латвийских властей.

«Подчас описываются вопиющие ситуации, когда под угрозой депортации оказываются немощные, лежачие, даже глухонемые и слепые россияне, которые в силу непреодолимых обстоятельств, в том числе ограниченных физических возможностей и искусственно создаваемых бюрократических препон, не сумели в сжатые сроки сдать экзамен по латышскому языку или получить освобождение от тестирования по медицинским показаниям», — говорил он в интервью ТАСС.

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Между тем дипломат сообщил, что даже успешное прохождение языкового экзамена не гарантирует россиянам дальнейшее пребывание в Латвии.

«Известно немало случаев, когда российские граждане, добросовестно выполнив все предписания миграционной службы, вынуждены месяцами ожидать вердикта о пролонгации статуса постоянного жителя страны», — подчеркнул он.

Путин про «свинство» властей Латвии

В начале декабря Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека высказался о русофобской политике властей ряда стран.

«Я не думаю, что счастье придёт в дом к тем, кто проводит такую политику. Я не знаю, сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40% было русскоязычного населения. Наверняка и сейчас немало. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своих стран», — сказал президент России.

Глава государства заметил, что Россия столкнулась с русофобией в странах Прибалтики задолго до СВО, но кто-то в этих странах «решил воспользоваться специальной военной операцией для того, чтобы решить какие-то свои внутриполитические задачи».