Экзамен на гражданство: Россия обратится в ООН и Совет Европы из-за угрозы выдворения россиян из Латвии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится в ООН и СЕ из-за угрозы выселения россиян из Латвии. Ранее власти страны решили продлевать россиянам постоянный вид на жительство только при условии сдачи экзамена по госязыку. По данным СМИ, тест не прошли более 60% участников. Если россияне не сдадут со второй попытки, их могут депортировать, отметила Москалькова. Политологи считают, что Запад и международные организации поощряют устанавливаемую в Латвии на государственном уровне русофобию.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратится к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович в связи с ситуацией в Латвии, где не сдавшим языковой экзамен россиянам грозит принудительное выдворение из страны.

«Считаю умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, грубым нарушением прав человека. Буду обращаться к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой обратить внимание на нарушение прав наших соотечественников, особенно пожилого возраста», — сообщила она в своём канале в Telegram.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT отметил, что действия властей Латвии «иначе как нацизмом назвать нельзя».

«Мы знаем, что и в годы Второй мировой войны, когда Латвия была оккупирована Германией, там точно так же власти сотрудничали с оккупантами. И во многих вещах даже превосходили их в плане гонений на евреев, русских и т. д.», — напомнил Джабаров.

Он посчитал абсолютно правильным обращение Москальковой в ООН, но усомнился в его результативности.

«Единственное, что результат там будет один. Я не сомневаюсь, что они скажут, что ничего не ясно и нет никаких доказательств. Или просто не заметят это обращение. К сожалению, мир стал глух к этому», — подчеркнул собеседник RT.

Языковые ограничения

Напомним, что в сентябре 2022 года латвийский парламент принял поправки к закону о миграции, которые обязали граждан РФ — обладателей ПМЖ в Латвии до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их статус постоянно проживающих будет аннулирован.

Портал rus.lsm.lv 4 августа со ссылкой на представителей МВД Латвии сообщил, что министерство направит официальные письма с требованием покинуть республику около 6 тыс. граждан России, обладающим постоянным видом на жительство.

Протест против запрета на образование на русском языке в Риге

AFP

© Gints Ivuskans

По словам заместителя госсекретаря МВД Вилниса Витолиньша, получившие такое письмо россияне должны будут покинуть Латвию в течение трёх месяцев. Уголовная ответственность за отказ выполнить предписание не предусмотрена, но не сдавших экзамен на знание латышского россиян могут оштрафовать.

При этом глава комиссии парламента Латвии по гражданству Ингмар Лидака сообщила, что новые поправки в миграционный закон позволяют властям выдворять из страны даже лиц преклонного возраста, давно обладающих ПМЖ, но не получивших языковой сертификат.

Также по теме Без консенсуса: почему не все страны ЕС поддерживают запрет на выдачу виз гражданам России Предложение о полном запрете выдачи виз гражданам России не найдёт единогласной поддержки в ЕС, полагает глава европейской дипломатии...

Позднее, 22 августа, глава МВД Латвии Марис Кучинскис заявил, что проживающие в Латвии граждане РФ могут получить отсрочку на два года для сдачи экзамена по латышскому языку. Он также утверждал, что каждый случай несдачи экзамена будет рассматриваться в индивидуальном порядке, а депортировать никого не будут. Соответствующие поправки были внесены в правительство МВД Латвии 31 августа.

Впоследствии, 5 сентября, агентство LETA сообщило, что большинство проживающих в Латвии россиян не смогли сдать экзамен по языку с первого раза.

По его данным, немногим более 13 тыс. россиян заявили о намерении сдать экзамен, но фактически приняли участие 11,3 тыс., из которых не сдали его 61%. При этом около 6,5 тыс. россиян заявили о намерении сдать его снова, утверждает директор Государственного центра содержания образования Лиене Вороненко.

В свою очередь, 5 сентября портал rus.lsm.lv сообщил, что правительство Латвии приняло решение о продлении срока сдачи экзамена, поскольку пришло к выводу, что около 10 тыс. из 25 316 граждан РФ, проживающих в стране и имеющих ВНЖ, не подали заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС, поэтому им придётся покинуть Латвию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Латвии, сообщила, что российское посольство в республике фиксирует все случаи дискриминации соотечественников и ведёт по ним работу с местными властями.

«Все случаи дискриминации российских граждан и представителей нашей диаспоры фиксируются, по ним ведётся работа с местными властями, привлекается внимание СМИ, латвийских правозащитных организаций, а также профильных международных структур», — отметила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что поправки в латвийское миграционное законодательство носят «дискриминационный характер, грубейшим образом попирая основополагающие международно-правовые нормы». Захарова добавила, что представительство МВД России в Латвии вместе с МИД проводит активную работу по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и соответствующего межправительственного соглашения от 1993 года.

«Кроме того, Россия предпринимает активные усилия по привлечению внимания международной общественности к антигуманным миграционным требованиям, предъявляемым латвийскими властями к нашим согражданам. В частности, соответствующая проблематика поднималась заместителем постоянного представителя России при ОБСЕ Максимом Буякевичем. Комиссией по международному сотрудничеству Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека направлены обращения в адрес ООН, ОБСЕ и СЕ с призывом защитить русскоязычное население Латвии от принудительного выселения», — говорится в комментарии Захаровой.

«Национальная идея»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер напомнил, что такая ситуация сохраняется уже 30 лет, с тех пор как русские, живущие в Латвии, не были признаны гражданами страны.

«Запад и его структуры признали эту ситуацию нормальной. На Западе считают, что такая позиция Латвии помогает давлению на Россию и подаёт пример того, как надо наказывать русских и наделять их статусом изгоев. Эта политика продолжалась на протяжении десятилетий, и сейчас мы видим её некий итог», — подчеркнул собеседник RT.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

РИА Новости

© Пресс-служба Совета Федерации РФ

Владимир Брутер считает, что поднимать вопрос в международных инстанциях о принудительном выдворении из страны россиян, не сдавших экзамен, нужно, однако не стоит ожидать какой-либо содержательной реакции на них.

«В ООН, возможно, как-то отреагируют на обращение Москальковой, но эта реакция реально не будет ничего означать», — считает эксперт.

Реакция ООН и других международных и европейских инстанций на действия властей Латвии в отношении русскоязычного населения будет сугубо дежурной, считает политолог Юрий Бондаренко.

Также по теме Права не для всех: как власти Латвии усиливают давление на русскоязычных журналистов и СМИ Власти Латвии своими действиями в отношении русскоязычных журналистов нарушили фундаментальные принципы свободы слова. Об этом заявили...

«Реакция может быть, но без каких-либо жёстких комментариев или осуждения в адрес латвийских властей. Будет формальное заявление о том, что они белые и пушистые, но с отдельными недостатками», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Власти Латвии, очевидно, считают, что членство страны в ЕС и НАТО даёт им возможность проводить подобные акции, добавил Юрий Бондаренко.

С момента обретения Латвией независимости власти страны сразу же начали применять в отношении русского населения незаконные юридические нормы и процедуры, напомнил Владимир Брутер.

«Выдавливание русского населения, лишение его прав и фактический запрет русского языка как языка общения будут продолжаться», — считает эксперт.

При этом во время нахождения Латвии в составе Советского Союза в республике не наблюдалось оголтелого национализма и русофобии, добавил Владимир Брутер.

«Однако когда власти новой независимой Латвии подпали под полное влияние Запада и когда он начал использовать Ригу против России в своих целях, русофобия очень быстро оформилась как латвийская национальная идея. Это привезённая и установленная Западом идея, сформировавшая нынешнюю латвийскую политическую элиту. Поскольку других национальных идей у неё нет, эта была принята с удовольствием», — заключил эксперт.