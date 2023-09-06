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Москалькова обратится в ООН из-за планов выселения русскоязычных из Латвии

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится в ООН и Совет Европы в связи с планами выселения русскоязычных граждан из Латвии.
Москалькова обратится в ООН из-за планов выселения русскоязычных из Латвии
  • РИА Новости

«Считаю, что умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, грубым нарушением прав человека», — написала она в Telegram.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу правительства Эстонии о «временном» лишении граждан России и Белоруссии права голоса на выборах в органы местного самоуправления.

В ООН заявили, что ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что нынешние украинские власти давно превратили русофобию в товар.

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