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ООН: прекращение обучения на русском языке в Эстонии противоречит международному праву

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Ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека.
ООН: прекращение обучения на русском языке в Эстонии противоречит международному праву
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространённом Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«Недавние законодательные поправки, по-видимому, серьёзно ограничивают образование на языках меньшинств Эстонии, делая переход на обучение на эстонском языке обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений», — приводит текст заявления РИА Новости.

В ведомстве выразили опасение, что новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства.

Ранее Эстония разработала юридическую схему использования замороженных активов России для помощи Украине.

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