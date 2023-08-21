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Захарова назвала русофобией планы Эстонии лишить россиян голоса на выборах

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу правительства Эстонии о «временном» лишении граждан России и Белоруссии права голоса на выборах в органы местного самоуправления.
Захарова назвала русофобией планы Эстонии лишить россиян голоса на выборах
  • РИА Новости

Она назвала подобный законопроект, недавно переданный на рассмотрение эстонского парламента, русофобским. Захарова подчеркнула, что оппозиция и партнёры по правящей коалиции ставят под сомнение конституционность такой идеи.

«Тем не менее, поскольку законопроект исходит от партии премьер-министра ЭР К. Каллас, он, судя по всему, может быть продавлен в парламенте», — приводятся слова Захаровой в Telegram-канале МИД России.

Политик добавила, что ведомство будет следить за ситуацией и добиваться осуждения «расистских планов эстонских властей» и недопущения их реализации.

Ранее Захарова призвала ООН оценить преследование российских правозащитников в Евросоюзе.

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