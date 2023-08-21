Захарова назвала русофобией планы Эстонии лишить россиян голоса на выборах
- РИА Новости
Она назвала подобный законопроект, недавно переданный на рассмотрение эстонского парламента, русофобским. Захарова подчеркнула, что оппозиция и партнёры по правящей коалиции ставят под сомнение конституционность такой идеи.
«Тем не менее, поскольку законопроект исходит от партии премьер-министра ЭР К. Каллас, он, судя по всему, может быть продавлен в парламенте», — приводятся слова Захаровой в Telegram-канале МИД России.
Политик добавила, что ведомство будет следить за ситуацией и добиваться осуждения «расистских планов эстонских властей» и недопущения их реализации.
Ранее Захарова призвала ООН оценить преследование российских правозащитников в Евросоюзе.