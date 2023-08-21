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Захарова призвала ООН дать оценку преследованию российских правозащитников в ЕС

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В ООН должны дать объективную оценку фактам преследования русскоязычных правозащитников. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова призвала ООН дать оценку преследованию российских правозащитников в ЕС
  • © МИД России

Она обратила внимание на внесение в санкционный список ЕС Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

«Факт откровенного, а по сути политизированного, преследования российских и русскоязычных общественников за их сугубо правозащитную деятельность должен обязательно получить объективную оценку со стороны авторитетных международных институтов, в первую очередь ООН», — говорится в заявлении Захаровой.

Также в МИД России призвали ОБСЕ дать объективную оценку произошедшему.

Ранее Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что санкции ЕС являются нелегитимными.

Как отметили в организации, Евросоюз продолжает попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры.

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