Фонд поддержки и защиты прав соотечественников назвал нелегитимными санкции ЕС

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что санкции ЕС являются нелегитимными. Как отметили в фонде, Евросоюз продолжает попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры.

«Страны ЕС 23 июня сего года приняли одиннадцатый антироссийский санкционный пакет. Он действует в отношении более 100 юридических и физических лиц Российской Федерации, в числе которых оказались Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и его исполнительный директор», — говорится в сообщении.

В фонде расценивают такие действия ЕС, как нелегитимные и подрывающие международно-правовые прерогативы СБ ООН, а в отношении самого фонда — как противоречащие правовой логике и принципам свободы распространения информации и расширения контактов между людьми.

«Нашим ответом, несомненно, будет дальнейшая активизация деятельности фонда на еэсовском пространстве. К этому нас обязывают, прежде всего, задачи, поставленные обновлённой Конституцией России и концепцией её внешней политики, в которых защита прав и интересов российских соотечественников отнесена к государственным приоритетам», — отметили в фонде.

Фонд также планирует апеллировать к российским государственным структурам, парламентариям с предложением об адекватной реакции на очередной вызов ЕС.