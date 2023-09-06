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Сенатор Джабаров: мир стал глух к проявлениям нацизма

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Полина Полетаева
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится в ООН в связи с планами выселения русскоязычных граждан из Латвии.
Сенатор Джабаров: мир стал глух к проявлениям нацизма
  • РИА Новости

По словам сенатора, намерение Латвии выселить русскоязычных граждан, не сдавших ранее экзамен по латышскому языку, «иначе как нацизмом назвать нельзя».

«Мы знаем, что и в годы Второй Мировой войны, когда Латвия была оккупирована Германией, там точно так же власти сотрудничали с оккупантами. И во многих вещах даже превосходили их в плане гонений евреев, русских и т. д.», — напомнил Джабаров.

Он посчитал абсолютно правильным обращение Москальковой в ООН, но усомнился в его результативности.

«Единственное, что результат там будет один. Я не сомневаюсь, что они скажут, что ничего не ясно и нет никаких доказательств. Или просто не заметят это обращение. К сожалению, мир стал глух к этому», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится в ООН и Совет Европы в связи с планами выселения русскоязычных граждан из Латвии.

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