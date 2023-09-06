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МИД: посольство ведёт работу по всем случаям дискриминации россиян в Латвии

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Посольство России фиксирует все случаи дискриминации соотечественников и ведёт по ним работу с местными властями.
МИД: посольство ведёт работу по всем случаям дискриминации россиян в Латвии
  • РИА Новости

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Все случаи дискриминации российских граждан и представителей нашей диаспоры фиксируются, по ним ведётся работа с местными властями, привлекается внимание СМИ, латвийских правозащитных организаций, а также профильных международных структур», — отметила она.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится в ООН и Совет Европы в связи с планами выселения русскоязычных граждан из Латвии.

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