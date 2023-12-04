Путин предостерёг власти Латвии от свинского отношения к русскоязычным жителям

Власти в Латвии, которые по-свински относятся к русскоязычному населению, сами столкнутся с таким свинством внутри своей страны, считает президент России Владимир Путин. Как отметил глава государства на встрече с членами СПЧ, он не думает, что «счастье придёт в дом к тем, кто проводит такую политику».

Президент отметил, что в Латвии, по некоторым данным, было 40% русскоязычного населения, «наверняка и сейчас немало».

По его словам, если власти республики будут по-свински проводить политику в отношении людей, которые «хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны», то в конце концов сами латвийские руководители «с таким свинством и столкнутся».

Президент напомнил, что русофобия в Прибалтике была ещё до спецоперации России на Украине.

Представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что ЕСПЧ игнорирует дискриминационную политику правительства Латвии касательно преподавания на русском языке в школах.