Путин предостерёг власти Латвии от свинского отношения к русскоязычным жителям
Президент отметил, что в Латвии, по некоторым данным, было 40% русскоязычного населения, «наверняка и сейчас немало».
По его словам, если власти республики будут по-свински проводить политику в отношении людей, которые «хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны», то в конце концов сами латвийские руководители «с таким свинством и столкнутся».
Президент напомнил, что русофобия в Прибалтике была ещё до спецоперации России на Украине.
Представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что ЕСПЧ игнорирует дискриминационную политику правительства Латвии касательно преподавания на русском языке в школах.