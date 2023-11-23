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МИД: ЕС закрывает глаза на дискриминационную языковую политику Латвии

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Европейский суд по правам человека игнорирует дискриминационную политику правительства Латвии касательно преподавания на русском языке в школах, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД: ЕС закрывает глаза на дискриминационную языковую политику Латвии
  • РИА Новости

В опубликованном на сайте российского ведомства заявлении говорится, что курс властей Латвии ставит национальные меньшинства в «заведомо невыгодное положение с точки зрения успеваемости».

Также Захарова отметила, что опросы показывают, что большинство учеников считают русский язык полезным для повышения конкурентоспособности на рынке труда.

«На всё это европейские структуры продолжают закрывать глаза: русофобия нынче в моде у их западных кураторов», — добавила дипломат.

Ранее сообщалось, что руководство Государственного центра содержания образования (VISC) Латвии уволило эксперта Риту Курсите после того, как она высказалась о школьных материалах по русскому языку.

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