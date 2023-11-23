МИД: ЕС закрывает глаза на дискриминационную языковую политику Латвии
- РИА Новости
В опубликованном на сайте российского ведомства заявлении говорится, что курс властей Латвии ставит национальные меньшинства в «заведомо невыгодное положение с точки зрения успеваемости».
Также Захарова отметила, что опросы показывают, что большинство учеников считают русский язык полезным для повышения конкурентоспособности на рынке труда.
«На всё это европейские структуры продолжают закрывать глаза: русофобия нынче в моде у их западных кураторов», — добавила дипломат.
Ранее сообщалось, что руководство Государственного центра содержания образования (VISC) Латвии уволило эксперта Риту Курсите после того, как она высказалась о школьных материалах по русскому языку.