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В Латвии уволили эксперта за высказывания об учебных материалах на русском языке

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Руководство Государственного центра содержания образования (VISC) Латвии уволило эксперта Риту Курсите после того, как она высказалась о школьных материалах по русскому языку.
В Латвии уволили эксперта за высказывания об учебных материалах на русском языке
  • Gettyimages.ru
  • © Ikars

Об этом говорится в публикации портала LSM.

Курсите считает, что если в Латвии запретят всё связанное с Россией, то страна окажется в информационном вакууме.

«Точно так же, если мы подсчитаем, сколько лет назад были у Германии в подчинении — значит ли это, что мы и немецкий теперь не учим? Учим!» — добавила она.

При этом в VISC заявили, что мнение эксперта не совпадает с «официальным мнением центра», и уволили её, изъяв материалы из программы.

Ранее сообщалось, что более 3,2 тыс. проживающих в Латвии граждан России уведомили о возможной высылке из государства.

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