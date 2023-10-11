В Латвии уволили эксперта за высказывания об учебных материалах на русском языке

Руководство Государственного центра содержания образования (VISC) Латвии уволило эксперта Риту Курсите после того, как она высказалась о школьных материалах по русскому языку.

Об этом говорится в публикации портала LSM.

Курсите считает, что если в Латвии запретят всё связанное с Россией, то страна окажется в информационном вакууме.

«Точно так же, если мы подсчитаем, сколько лет назад были у Германии в подчинении — значит ли это, что мы и немецкий теперь не учим? Учим!» — добавила она.

При этом в VISC заявили, что мнение эксперта не совпадает с «официальным мнением центра», и уволили её, изъяв материалы из программы.

Ранее сообщалось, что более 3,2 тыс. проживающих в Латвии граждан России уведомили о возможной высылке из государства.