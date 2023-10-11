В Латвии уволили эксперта за высказывания об учебных материалах на русском языке
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Об этом говорится в публикации портала LSM.
Курсите считает, что если в Латвии запретят всё связанное с Россией, то страна окажется в информационном вакууме.
«Точно так же, если мы подсчитаем, сколько лет назад были у Германии в подчинении — значит ли это, что мы и немецкий теперь не учим? Учим!» — добавила она.
При этом в VISC заявили, что мнение эксперта не совпадает с «официальным мнением центра», и уволили её, изъяв материалы из программы.
Ранее сообщалось, что более 3,2 тыс. проживающих в Латвии граждан России уведомили о возможной высылке из государства.